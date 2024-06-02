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フラワーカットジャガードブラウス
商品番号 W50856634623
商品名

フラワーカットジャガードブラウス
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アーバンリサーチロッソWEB限定のブラウスです。未使用品ですが、一度試着のために袖を通しました。神経質な方は購入はお控えください。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···夏
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