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商品詳細
アーバンリサーチロッソWEB限定のブラウスです。未使用品ですが、一度試着のために袖を通しました。神経質な方は購入はお控えください。ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···夏
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フラワーカットジャガードブラウス - Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
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