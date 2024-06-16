ZARA ブラウス　ブルー

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今季ZARAの店舗で購入しました。一度着用のみ美品。似たブラウスが増えてしまったので出品します。光沢感があり、サラッとしていて、着心地良く、生地もシワ加工？されているためかお洒落に見えます。隠しボタンになっていますが1番上のみビジューのボタンでデザイン性も抜群です。カラー···ブルーdazzlinやsnidelお好きな方にもオススメ