ギャルソンラレゾン　ロングワンピース　Mサイズ　切り替え素材

商品を見て下さってありがとうございます❣️管理番号 a0884他にも一点物の商品を多数出品しております。#ぽむちゃんshopからチェックをお見逃しなく♪購入前にプロフィールの確認をお願いします(^^)◇ブランド/gatounlaraison◇サイズ/M詳細は写真をご覧下さい☺️◇商品状態タグ付き、気になる汚れや傷等はなし定価 14000＋税 ◇注意事項・サイズは約◯㎝です。素人寸法ですので多少の誤差があります。・色は実際と写真では異なる場合がございます。・発送の際にシワ取りをしていますが、梱包の際にもシワが付く場合がございます。・素人確認のため、汚れ等の見落としがある場合があります。あらかじめご了承ください。また、特に状態に敏感な方のご購入はお控えください。・古着を扱っているため、古着特有の匂いがある場合がございます。あらかじめご了承の上、ご購入の検討をお願いします。・商品のサイズによって、購入者様への告知なしで発送方法をゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更することもございますのでご了承ください・不明点がありましたらお気軽に、コメント下さい(*´꒳`*)・フォローも是非お願いします❤️



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