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TOMORROWLAND collection フラワープリントギャザーブラウス
商品番号 I69501271129
商品名

TOMORROWLAND collection フラワープリントギャザーブラウス
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★アクセスありがとうございます★下記の情報をご確認下さいませ。・実寸肩幅46cm身幅48cm着丈56cm素人採寸の為、若干の誤差があります・素材キュプラ100％・商品詳細トゥモローランドコレクションのキュプラフラワープリントネックギャザーブラウスです。表記サイズは36サイズとなります。目立つ汚れ、キズもなく、美品です。質問等のご連絡お待ちしております！
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