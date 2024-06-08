TOMORROWLAND collection フラワープリントギャザーブラウス

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商品詳細
★アクセスありがとうございます★下記の情報をご確認下さいませ。・実寸肩幅46cm身幅48cm着丈56cm素人採寸の為、若干の誤差があります・素材キュプラ100％・商品詳細トゥモローランドコレクションのキュプラフラワープリントネックギャザーブラウスです。表記サイズは36サイズとなります。目立つ汚れ、キズもなく、美品です。質問等のご連絡お待ちしております！
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