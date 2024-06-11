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トップス・スカート　4点セット
商品番号 L17443365374
商品名

トップス・スカート　4点セット
ブランド名 ジーユー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トップスGUサイズ　Mほとんど着ていません背面も同じ柄カーディガンCepoサイズ　M（毛玉あり）無地ネイビースカートオリーブデオリーブサイズ　不明（記載見当たらず）ほとんど履いていませんチェックネイビースカートマジェスティックレゴンサイズ　Free
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