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カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···レース季節感···春、夏、秋ブラックグレー色（くすみカラー）の半袖ブラウスです。袖部分はシースルになっており、ウエスト脇にはタックが入っているので体型カバーできます。また背中部分にボタンが中心ではなく斜めに付いているのでデザイン性があります。色が落ち着いているので、オシャレ着でも仕事着でも使えます。たたんでいたので、写真のブラウスはシワになっていますが、美品です。