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☆新品マット付き額装☆Death NYC オードリーヘップバーン 現代アート
商品番号 K27493792651
商品名

☆新品マット付き額装☆Death NYC オードリーヘップバーン 現代アート
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,192 円
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商品詳細

DeathNYC世界限定100枚オードリーヘップバーンアートポスター直筆サイン入り。公式ショップで購入した正規の作品にマットを付け額装しました。《商品情報》☆専用マット付き額装☆前面は安心安全なアクリル板を使用☆アーティスト・・・DeathNYC☆作品サイズ・・・450×320mm☆状態・・・新品☆エディション有り☆直筆サイン有り☆エンボス加工(印影有り)☆証明書(COA)　エンボスステッカー有り☆公式ショップで購入した正規品です。※送料着払いを「メルカリ便（出品者負担）」に変更を希望される方は、商品代金プラス1200円で変更も可能です。購入前に「メルカリ便に変更希望」とコメントをお願いします。スムーズで気持良い取引を心がけております。梱包から発送まで迅速丁寧に行います。ご検討のほどよろしくお願いします。#現代アート#ポップアート#HUBLOTウブロ#ROLEXロレックス#KAWSカウズ#Diorディオール#草間彌生#HERMESエルメス#Tiffanyティファニー#インテリア
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