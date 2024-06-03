☆新品マット付き額装☆Death NYC オードリーヘップバーン 現代アート

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DeathNYC世界限定100枚オードリーヘップバーンアートポスター直筆サイン入り。公式ショップで購入した正規の作品にマットを付け額装しました。《商品情報》☆専用マット付き額装☆前面は安心安全なアクリル板を使用☆アーティスト・・・DeathNYC☆作品サイズ・・・450×320mm☆状態・・・新品☆エディション有り☆直筆サイン有り☆エンボス加工(印影有り)☆証明書(COA) エンボスステッカー有り☆公式ショップで購入した正規品です。※送料着払いを「メルカリ便（出品者負担）」に変更を希望される方は、商品代金プラス1200円で変更も可能です。購入前に「メルカリ便に変更希望」とコメントをお願いします。スムーズで気持良い取引を心がけております。梱包から発送まで迅速丁寧に行います。ご検討のほどよろしくお願いします。#現代アート#ポップアート#HUBLOTウブロ#ROLEXロレックス#KAWSカウズ#Diorディオール#草間彌生#HERMESエルメス#Tiffanyティファニー#インテリア