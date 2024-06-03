VOLUME SLEEVE ブラウス

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購入したものの、あまり似合わず一回しか着用していません。そのため汚れやシミはございません。クリーニングして郵送いたします。定価 9,460円テイスト・シーン···カジュアルテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント