VOLUME SLEEVE ブラウス

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商品詳細
購入したものの、あまり似合わず一回しか着用していません。そのため汚れやシミはございません。クリーニングして郵送いたします。定価 9,460円テイスト・シーン···カジュアルテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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