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VOLUME SLEEVE ブラウス
商品番号 D34069143756
商品名

VOLUME SLEEVE ブラウス
ブランド名 アズールバイマウジー
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したものの、あまり似合わず一回しか着用していません。そのため汚れやシミはございません。クリーニングして郵送いたします。定価　9,460円テイスト・シーン···カジュアルテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/ordering583479.html
http://narcologia.ru/goods/tenet209863.html
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