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【COACH】オールドコーチ　ショルダーバッグ　黒　USA製　0837-315
商品番号 E16618595242
商品名

【COACH】オールドコーチ　ショルダーバッグ　黒　USA製　0837-315
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,445 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COACH／コーチショルダーバッグ　0837-315◇カラー／黒　ブラック◇サイズ（実寸cm)　＊多少の誤差はご容赦ください　縦／16　横／21　マチ／7　ショルダー全長／143　◇素材／レザー◇使用感／used　オールドコーチ　ハーフムーン　USA↓こちらにもオススメ商品を出品中です(\u003e◡\u003c)↓　　　☆#オーブルインポート　　　☆※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて仕入れを行っている為、正規品です。・小さく折りたたんで発送する場合もございます。・配送の際の折り畳みのしわ等は、ご了承下さい。5f57590
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