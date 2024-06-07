【COACH】オールドコーチ　ショルダーバッグ　黒　USA製　0837-315

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COACH／コーチショルダーバッグ 0837-315◇カラー／黒 ブラック◇サイズ（実寸cm) ＊多少の誤差はご容赦ください 縦／16 横／21 マチ／7 ショルダー全長／143 ◇素材／レザー◇使用感／used オールドコーチ ハーフムーン USA↓こちらにもオススメ商品を出品中です(\u003e◡\u003c)↓ ☆#オーブルインポート ☆※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて仕入れを行っている為、正規品です。・小さく折りたたんで発送する場合もございます。・配送の際の折り畳みのしわ等は、ご了承下さい。5f57590