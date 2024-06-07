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着物リメイク　大島紬ワンピース　フリーサイズ
商品番号 D15276265762
商品名

着物リメイク　大島紬ワンピース　フリーサイズ
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

村山大島紬の着物を　解き洗いして　ワンピースを作りました。黒地に黄緑　赤　白で　花形模様が描かれています。袖はドルマン袖にして　ふんわりギャザーを入れてベル袖　ポケットは巾着型で　とてもかわいい　ワンピースになりました。ベルトで絞ったり　そのままゆたっと　　　着たり　楽しめます♪☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆○サイズ：フリーサイズ○着丈：120センチ肩から裾まで○身幅：55センチ脇から脇まで○袖丈:後ろ中心から　50センチ○ポケット２個被りタイプ○裏なし裁断から縫製一つ一つ丁寧に仕上げております。お気に召した方にぜひ着ていただければと思います。着物地ですので手洗いをおすすめします。発送は小さく畳んでの発送になります◇ご質問など遠慮なくお問い合わせください。よろしくお願いします。
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