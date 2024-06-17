m117 コーチ　ローワン　サッチェル　シグネチャー　ハンドバッグ

商品をご覧頂き誠にありがとうございます。真贋等は行なっていただいてからの出品をしてます。是非、ご購入をご検討いただければと思います！即購入OKです！他のフリマアプリでも出品しておりますので、早いもの勝ちとなります。商品のお値段に関しまして、基本的にお値引きは致しませんがお値引きさせていただく場合もございますので、コメントしていただければと思います。USED品となりますので、ご理解していただきご購入していただければと思います。型番・シリアル H1981-F83607●商品状態外:裏の土台の部分擦れあり。中:汚れあり。●サイズ：縦幅約17cm横幅約26cmマチ約13cm持ち手立ち上がり長さ約10cm●素材：PVCコーティングキャンバス レザー●付属品：●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。当日もしくは翌日には佐川急便元払いにて発送させていただきます。



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