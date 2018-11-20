グッチ ラウンドファスナー 長財布 ピンク ゴールド マイクロシマ 308260

グッチラウンドファスナー長財布ピンクゴールドマイクロシマ308260財布美品ハートパテントレザー中古GUCCIファスナーエナメルGG定番人気女性レディース箱付き総柄お洒落エレガンス高級感ゴールド金具上品ブランド本物鑑定済み商品名：ラウンドファスナー長財布ブランド名：グッチ/GUCCI商品ランク：ABランク素材：パテントレザーサイズ：(約)ｗ:18.5cm×ｈ:9.5cm×ｄ:2.5cm型番・品番：308260カラー：ピンクゴールドマイクロシマ仕様：小銭入れ×1札入れ×3カードポケット×12付属品：箱布袋印刷物■詳細説明：箱に若干の傷・汚れ、上下の角に擦れ、金具に傷、表面に若干の色むら、カードポケットに色移り汚れ、小銭入れ内に薄汚れ等使用感は多少ありますがまだまだお使いいただけるお品物です。コメント：型押しロゴが上品でお洒落な高級感溢れる長財布。豊富なポケットで使い勝手の良いお品物です。商品番号：f-18457no,5610857231002■お問い合わせ番号：f-18457★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さい。■仕入れ先：こちらの商品はハッピー東京オークションさんで仕入れた商品です。ご安心してお買い求めください。カラー···ベージュカラー···ピンク財布形···長財布



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