【美品】バーバリー 長財布 アイコン ストライプ ラウンドジップ レディース

○アイテムBURBERRYLONDON バーバリー バーバリーロンドン 長財布 wallet ロングウォレット ラウンドジップ ラウンドファスナー ICONSTRIPE アイコン ストライプ エルモア ノバチェック メガチェック ロゴ刻印 PVC レザー 革 ベージュ ブラック 黒色 ○サイズ横 ：約19cm縦 ：約10cmマチ：約2cm○仕様小銭入れ×1お札入れ×2カード入れ×12フリーポケット×2○状態中古品のため使用に伴い多少の使用感はございますが、目立った汚れやダメージなく全体的に綺麗な状態です^^まだまだ長くご使用いただけます♪写真をしっかりご確認の上、中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。○カラーベージュ ブラック 黒色※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。○素材PVC レザー 革○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）※真贋鑑定済み商品○配送簡易包装にて1〜2日程度で最安の発送方法で発送いたします。



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