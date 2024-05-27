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【新品】TRANS WORKウォッシャブルドライストレッチブラウス
商品番号 P92642832475
商品名

【新品】TRANS WORKウォッシャブルドライストレッチブラウス
ブランド名 トランスワーク
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トランスワークのウエストリボンと袖口がデザインポイントのウォッシャブルブラウスです。ドライタッチ素材で、UV対策、吸水速乾、接触冷感と春～初秋に嬉しい機能が満載です。落ち着いたネイビーカラーで、一枚でパンツやタイトなスカートに合わせて春～初秋のオフィスにも、フェミニンなスタートにもボトム次第で着まわしの効くアイテムです。サイズ38着丈52.5cm　身幅45cm肩幅37cm袖丈28cm素材：ポリエステル94%ポリウレタン6%カラー：ネイビー半袖\u2028無地\u2028ノーカラー【吸水速乾】【UV対策】【接触冷感】【ウォッシャブル】定価14,300円袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/displease850931.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle998625.html
http://narcologia.ru/goods/kindness261205.html
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ウォッシャブル】ストレッチジョーゼットブラウス(トップス)｜TRANS ...
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【セール】 【80周年記念アイテム】【ウォッシャブル】【接触冷感】【セットアップ対応】ドライ2WAYストレッチツイルブラウス （シャツ・ブラウス）｜TRANS WORK / トランスワーク ファッション通販 タカシマヤファッションスクエア
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トランスワーク TRANS WORK 【80周年記念アイテム】【ウォッシャブル】【接触冷感】【セットアップ対応】ドライ2WAYストレッチツイルブラウス （ネイビー）
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【L】【ウォッシャブル】ストレッチジョーゼットブラウス
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TRANS WORK - 新品 トランスワーク 【ウォッシャブル】ストレッチ薄手 ...
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