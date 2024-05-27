【新品】TRANS WORKウォッシャブルドライストレッチブラウス

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トランスワークのウエストリボンと袖口がデザインポイントのウォッシャブルブラウスです。ドライタッチ素材で、UV対策、吸水速乾、接触冷感と春～初秋に嬉しい機能が満載です。落ち着いたネイビーカラーで、一枚でパンツやタイトなスカートに合わせて春～初秋のオフィスにも、フェミニンなスタートにもボトム次第で着まわしの効くアイテムです。サイズ38着丈52.5cm 身幅45cm肩幅37cm袖丈28cm素材：ポリエステル94%ポリウレタン6%カラー：ネイビー半袖\u2028無地\u2028ノーカラー【吸水速乾】【UV対策】【接触冷感】【ウォッシャブル】定価14,300円袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋