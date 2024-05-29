USA製 ゲス GUESS 半袖Tシャツ 80s XL相当 ピンク

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出品をご覧いただき、ありがとうございます！・無言購入ＯＫ！アカウントフォローで300円引き。・お値下げできるだけ対応します。お気軽にコメントください♪------------------------------------【商品名】ヴィンテージゲス半袖Ｔシャツ80s～90sゆるだぼビッグプリントUSA製ピンク【商品紹介】レアなゲス(Guess)のプリントデザイン半袖Ｔシャツです。貴重なUSA製。適度な古着感も魅力です。入手困難な激レア品です。90sアイテム、古着mixコーデ、韓国ファッションがお好きな方、古着男子、古着女子におすすめです！男女兼用、ユニセックスでご着用いただけます。【サイズ表記】表記FREESIZEですが、採寸からXL相当【実寸(cm)】着丈68 身幅58 肩幅49 袖丈23【カラー】ピンク【素材】綿100％【生産国】アメリカ【状態】全体的にシミがあります。プリント割れがあります。※詳しくは写真にてご確認ください。※ご利用の機器によって実物とモニターでは多少の色の違いがございます。------------------------------------★他にもたくさん出品しています。ぜひ一度ご覧ください。当店の商品一覧はこちら！#古着遊民#古着遊民_半袖Ｔシャツ#古着遊民_ゲス------------------------------------230606-013