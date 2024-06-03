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Romansual ハイネックサテンタンクトップ
商品番号 T50092690911
商品名

Romansual ハイネックサテンタンクトップ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

highnecksatintanktopFREESIZEカラー···ホワイトカップ···カップなし柄・デザイン···無地シルエットが美しいハイネックブラウスです。つるんとした生地で、着心地が良いです。どんなボトムスにも合います。新品未使用タグ付き自宅保管ですので、理解のある方宜しくお願い致します。購入したものの、ビニール袋から一度出してみただけで一度も着ていないため出品致しました。●コンパクトにして発送致します。ご了承ください。他にも商品出品しておりますのでまとめ買いも大歓迎です。※2つ以上商品をご購入される際は購入の前にコメントをお願いします即購入◎#ロマンシュアル#Romansual#鶴嶋乃愛
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