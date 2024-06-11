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新品未使用タグ付き☆Plage Short top
商品番号 O29627129833
商品名

新品未使用タグ付き☆Plage Short top
ブランド名 プラージュ
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プラージュで購入したショートトップスです。こちらは新品未使用タグ付きです。plage◆大人気！レイヤードに最適なインナーが再入荷！※旧品番23070922709010・23070922709210・23070922727030・23070922730030の追加品番です。大きく開いたネックデザインのインナーにぴったりのショートトップス。華奢なストラップにショート丈で、透け感あるトップスと合わせて肌見せも今年らしい。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：普通カップ：あり＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊PlageプラージュBEAMSビームスSIPSシップスBARNEYSNEWYORKバーニーズニューヨークIENAイエナURBANRESEARCHアーバンリサーチAdametRopéアダムアロペROKUロクTOMORROWLANDトゥモローランドDeuxiemeclasseドゥーズィエムクラスBEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWSビューティアンドユースユナイテッドアローズFRAMeWORKフレームワークRonHermanロンハーマンTODAYFULトゥデイフルCLANEクラネetretokyoエトレトウキョウneQuittezpasヌキテパ　JOURNALSTANDARDジャーナルスタンダード柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカップ···カップあり
http://narcologia.ru/goods/composite369354.html
http://narcologia.ru/goods/stealth581076.html
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