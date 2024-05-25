◆ワコール◆ルジェ◆15グループ キャミソール◆Lサイズ◆CCA215◆ピンク◆

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商品詳細
■メーカー■Wacoal/ワコール■品名■ルジェ15グループキャミソールLサイズ■カラー■ピンク(PI)■サイズ■Lサイズ(バスト：86-94cm)■素材■ポリエステル・ポリウレタン(スリット糸使用)■状態■新品・タグ付※極わずかなほつれ等ある場合がございますが、格安出品の為ご了承ください。■特徴■上質感のある「大人かわいい」デザインと機能性を兼ねそなえたブランド「ルジェ」■管理番号■岩85■発送■ゆうメール予定※祝日除く月・水・金曜日に行っております。ランジェリースリップインナールームウェア下着ロングレース花柄Wacoal
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