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◆ワコール◆ルジェ◆15グループ キャミソール◆Lサイズ◆CCA215◆ピンク◆
商品番号 W18721224966
商品名

◆ワコール◆ルジェ◆15グループ キャミソール◆Lサイズ◆CCA215◆ピンク◆
ブランド名 ワコール
特別価格 税込 1,702 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■メーカー■Wacoal/ワコール■品名■ルジェ15グループキャミソールLサイズ■カラー■ピンク(PI)■サイズ■Lサイズ(バスト：86-94cm)■素材■ポリエステル・ポリウレタン(スリット糸使用)■状態■新品・タグ付※極わずかなほつれ等ある場合がございますが、格安出品の為ご了承ください。■特徴■上質感のある「大人かわいい」デザインと機能性を兼ねそなえたブランド「ルジェ」■管理番号■岩85■発送■ゆうメール予定※祝日除く月・水・金曜日に行っております。ランジェリースリップインナールームウェア下着ロングレース花柄Wacoal
http://narcologia.ru/goods/ordering628879.html
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