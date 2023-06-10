レオナール　ポロシャツ　カットソー

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最終値下げしました。2回ほど着用しました。★サイズ40肩幅約38cm身幅約46cm着丈約58cm袖丈約57.5cm素人の計測ですので、多少の誤差はお許しください。★素材綿100%収縮性あり★状態首のところ内側にシミがあります。外側には影響はないようです。写真をご確認下さい。他は生地の傷みなどはなくとても綺麗な状態ですが、見落としがありました場合はご了承ください。中古品にご理解いただける方とお取引希望致します。季節感春、夏、秋