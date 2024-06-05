パラスパレス　ノースリーブ　ブラウス　花柄

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商品詳細
パラスパレス ノースリーブ ブラウスです。色味がこれからの季節にぴったりで、カーディガンと合わせると可愛いと思います。綿100%、少しリネンに似た手触りですが柔らかく着心地が良いです。あまり目立ちませんが、首周りに若干使用感があります。写真8-9枚目をご参照ください。サイズ 3肩幅 32cm身幅 45cm着丈 57cm肩から脇までの空き（写真10枚目） 19cm綿100%ご不明点などお気軽にコメントください。
http://narcologia.ru/goods/update514295.html
http://narcologia.ru/goods/rouge379210.html
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