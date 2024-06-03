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最終価格！D.M.G Brocante 綿麻グランシャツ　ドミンゴ ブロカント
商品番号 R23227357727
商品名

最終価格！D.M.G Brocante 綿麻グランシャツ　ドミンゴ ブロカント
ブランド名 ブロカント
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終価格！4500円→4000円！どうぞ宜しくお願いします。こちらで譲っていただきました。前出品者様は2回着用、私は1回着用しました。5590円で譲っていただきました。とても素敵なお色で優しいやわらかいグレーです。画像4枚目が近いかと思います。以下は前出品者様のご説明となります。D.M.GBrocante（ドミンゴブロカント）のグランシャツです。ゆったりしたシルエットが可愛く、大人気のグラン。サイズ2。日本製。素材、綿麻。サンプル商品の為、素材の表記がありませんが、コットンリネン製です。リネン100%のものより肉厚でしっかりした生地感で、今の季節にぴったりです。◆着用2回、美品ですが、中古品です。綿麻生地特有のネップや毛羽立ちがありますが、製品の特性です。仕様やサイズ感は、通常品と変わりませんが、サンプル商品であることをご理解くださる方のみ、ご購入ください。実寸　ゆき丈59㎝　身幅71㎝　着丈58㎝※小さく折り畳んでの発送となりますのでたたみシワなどご理解下さい。※神経質な方はご購入を御遠慮下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/message243227.html
http://narcologia.ru/goods/procurement312333.html
http://narcologia.ru/goods/protein141234.html
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