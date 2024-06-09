seventeenトレカ　hanabi Blu-ray コンプリートセット

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商品詳細
SEVENTEENセブチ hanabiファンミーティング ペンミ blu-rayトレカ13枚セット開封後はスリーブに入れて保管しておりましたが、海外製品の為初期よりスレ傷ある場合もございますのでご了承下さい。あくまでも自宅保管の物となりますので新品同様のものをお求めの方や気になる方は購入をお控え下さい。ご理解いただける方のみ購入お願いいたします。✳︎画像の物が全てとなります✳︎交渉中でも先に購入された方優先とさせていただきます。✳︎配送中の事故に関しては責任を負いかねます。ご了承ください。⚠︎購入後のクレーム返品はお受け出来かねますので気になる事がある方は購入前にコメントお願いいたします。即購入可バラ売り不可スリーブ＋硬質ケース＋防水対策をし発送いたします。SEVENTEENseventeenセブチS.COUPSエスクプススンチョルJEONGHANジョンハンハニJOSHUAジョシュアジスJUNジュンジュンフィHOSHIホシスニョンWONWOOウォヌWOOZIウジジフンTHE8ディエイトミンハオMINGYUミンギュDKドギョムソクミンSEUNGKWANスングァンVERNONバーノンハンソルDINOディノチャンsector17リパケ kitキノトレカCARATトレカ weverseラキドロ ユニバ ブソクスン caratlandケレン ペンミ
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