自由区☆クリーム　ケープ風ブラウス　3way　ケープ風　シフォン

自由区の3wayケープブラウスとてもお洒落なデザインなので一枚あると使えますカジュアルにもちょっとしたフォーマルにもこのデザインのニットも含め複数所有しておりますがスカートともパンツとも好相性で必ず誉められます微妙に色が似合わず出品させていただきますネック内側に小さな汚れがありましたが外側からは見えませんサイズL真っ白ではなくオフホワイト クリーム系神経質な方はご遠慮くださいね



自由区☆オフホワイトケープ風ブラウス 3way ケープ風 シフォン 売れ筋 ...



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