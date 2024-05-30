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自由区☆クリーム　ケープ風ブラウス　3way　ケープ風　シフォン
商品番号 L74006499293
商品名

自由区☆クリーム　ケープ風ブラウス　3way　ケープ風　シフォン
ブランド名 自由区
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自由区の3wayケープブラウスとてもお洒落なデザインなので一枚あると使えますカジュアルにもちょっとしたフォーマルにもこのデザインのニットも含め複数所有しておりますがスカートともパンツとも好相性で必ず誉められます微妙に色が似合わず出品させていただきますネック内側に小さな汚れがありましたが外側からは見えませんサイズL真っ白ではなくオフホワイト　クリーム系神経質な方はご遠慮くださいね
http://narcologia.ru/goods/reflector104464.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce487055.html
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