CELFORD セルフォード　ブラウス トップス

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■ブランド：CELFORD■商品：衿付きパフスリーブ■購入時期：2022年1月■購入場所：公式オンライン■定価：13,200■サイズ：36■着用回数：未使タグ付き自宅保管の為ご理解ください✴︎（ネコポス配送予定）色味は照明の関係で1.2枚目の方が近いです。お使いいただける方にお安くお譲りできたらとおもいます✨カラー···ベージュカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋