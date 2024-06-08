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CELFORD セルフォード　ブラウス トップス
商品番号 Q96428884484
商品名

CELFORD セルフォード　ブラウス トップス
ブランド名 セルフォード
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド：CELFORD■商品：衿付きパフスリーブ■購入時期：2022年1月■購入場所：公式オンライン■定価：13,200■サイズ：36■着用回数：未使タグ付き自宅保管の為ご理解ください✴︎（ネコポス配送予定）色味は照明の関係で1.2枚目の方が近いです。お使いいただける方にお安くお譲りできたらとおもいます✨カラー···ベージュカラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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