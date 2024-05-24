MARNI マルニ　オシャレトップス　シフォントップス

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます☆☆マルニのシフォントップスになります★lオシャレで、着やすい！合わせやすくて、近くへのお出掛けにも使いやすい！是非買ってみてはいかがでしょうか？◆ブランド◆MARNI-----------------------------------------------------------------------身幅/40cm着丈/71cm※平置きした状態での採寸になります。素人採寸ですので、若干の誤差があるかもしれませんが、ご了承ください。状態ー画像参照ー・脇シミありー画像参照ー１点物の為、早い者勝ちとさせて頂きますので、気になる方はどうぞお早めに★◆サイズ◆38実寸で判断を宜しくお願い致します★カラーホワイト※ニオイ等、自宅での保管の為、神経質な方は購入をお控えくださいませm(__)m#えめぺたブランド
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http://narcologia.ru/goods/conception347157.html
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