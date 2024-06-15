ケイトスペード レザー レミ カラーブロック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ケイトスペードレザーレミカラーブロック〇サイズ縦16.5cm横21cm幅6cmショルダー109cm〇素材外側レザー内側ナイロンロゴキャンパス〇仕様開閉方法フラップ＋マグネット式開閉内側フリーポケット×2ファスナーポケット×1外側フリーポケット×1
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【未使用】 ケイトスペード レミ / カラーブロック / チェーン クロス ...
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