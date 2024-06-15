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ケイトスペード レザー レミ カラーブロック
商品番号 I38030223123
商品名

ケイトスペード レザー レミ カラーブロック
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ケイトスペードレザーレミカラーブロック〇サイズ縦16.5cm横21cm幅6cmショルダー109cm〇素材外側レザー内側ナイロンロゴキャンパス〇仕様開閉方法フラップ＋マグネット式開閉内側フリーポケット×2ファスナーポケット×1外側フリーポケット×1
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