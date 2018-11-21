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- ★RNA アールエヌエー ルーズフード インレイ裏ボアコートM カーキ
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商品詳細
アールエヌエーのボアコート。●サイズ：M肩幅37cm身幅50cm袖丈54cm着丈70cm●素材：表地綿100%裏地ポリエステル100%●カラー：カーキ●状態：特に目立った汚れやダメージはありません。長期保管にてご理解下さい。R5-10-アウター2
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