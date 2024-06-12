数年前に購入しましたが、肌が敏感すぎる私にはチクチクが気になり1度着たっきりです。（長さは168cmの私が着て膝上丈くらいです。）その後クリーニングに出したまま畳んで収納していた為、畳跡が見られます。（写真に写っている感じです。）以上の旨をご了承頂きご検討お願いいたします。



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