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Desigual デジグアル　ショルダーバック
商品番号 E51816367744
商品名

Desigual デジグアル　ショルダーバック
ブランド名 デシグアル
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Desigualデジグアル　ショルダーバックグリーン系のフェルト生地に花柄型押しのレザーで縁取られたとてもオシャレなバックタグにシミが見られるためやや傷、汚れありとしましたが本体は美品です。縦41cm横37cmマチ2cm　素人採寸のため若干の誤差はご承知おきください。ショルダーの位置を変えることも可能上部はファスナー開閉内側はダークグリーンのプリント生地内ポケット3箇所　外ポケット1箇所折りたたんでの発送となります
http://narcologia.ru/goods/passivity980383.html
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