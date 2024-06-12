Desigual デジグアル　ショルダーバック

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商品詳細
Desigualデジグアル ショルダーバックグリーン系のフェルト生地に花柄型押しのレザーで縁取られたとてもオシャレなバックタグにシミが見られるためやや傷、汚れありとしましたが本体は美品です。縦41cm横37cmマチ2cm 素人採寸のため若干の誤差はご承知おきください。ショルダーの位置を変えることも可能上部はファスナー開閉内側はダークグリーンのプリント生地内ポケット3箇所 外ポケット1箇所折りたたんでの発送となります
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