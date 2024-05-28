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◎ミキモトぶどうネックレスk18
商品番号 D38051188738
商品名

◎ミキモトぶどうネックレスk18
ブランド名 ミキモト
特別価格 税込 16,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIKIMOTOぶどうモチーフパール6Pとても可愛い❤️葡萄のネックレスです。k18でとても存在感のあるお品です。状態　良好縦約4-5.5mmカラーゴールドxパープル素材K18イエローゴールド【サイズ（実寸サイズ）】全長：約39cm（留め具含みます）チェーン幅：約0.1cmトップW約1.4cmxH約2.0cm真珠淡水パール【重量】約3.6g付属品なし実際のお色と写真の写し具合で異なる場合があります。購入先　モノバンク古物商オークション真贋済みのお品物です。管理番号234223793
http://narcologia.ru/goods/plaque516007.html
http://narcologia.ru/goods/injure232567.html
http://narcologia.ru/goods/cotton38861.html
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ミキモト K18金 小豆ネックレス 37,5cm-
◎ミキモトぶどうネックレスk18
ミキモト ブドウ モチーフ パール / アメシスト ネックレス K18WG(18金 ホワイトゴールド)
◎ミキモトぶどうネックレスk18
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ミキモト ブドウ モチーフ パール / アメシスト ネックレス K18WG(18金 ホワイトゴールド)
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