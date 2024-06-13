テチチ　Techichi 刺繍 シャツ　チュニックシャツ　ブラウス

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即購入OK♪1回数時間の着用のみ。素材:本体綿100%カラー:ブラックサイズ:身幅49総丈76ひとひねりあるコーデに仕上がるレース切り替えのチュニックシャツ。上品な肌見せを叶えるノースリーブがポイントです。さりげないリボンデザインがバックシャンな印象をプラス。シンプルなボトムスと合わせても、ワンランク上のコーデが楽しめます。