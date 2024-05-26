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FRAMeWORK Ｖネック コットン タック ブラウス 黒 ブラック
商品番号 S82279100526
商品名

FRAMeWORK Ｖネック コットン タック ブラウス 黒 ブラック
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 2,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FRAMeWORKフレームワークのオーバーブラウスです。サイズ：フリー肩幅50身幅64着丈後ろ69.5※素人採寸です。カラー：ブラック価格：14300円さらっとした風合いで着心地のよい大人ブラウス。デコルテをきれいに見せてくれるこだわりのネックデザイン。オフショルダーブラウスのようにすっきりと開いたデザインは抜け感たっぷりでこの1枚で女性らしい華やかな印象に。少しボリュームをもたせた袖や長めの着丈も可愛いポイント◎柔らかな素材感を使用しているので全体に動きが出ます。細めのパンツはもちろん、ワイドパンツにウエストインして雰囲気をガラッと変えて着るのもオススメです。多少使用感はありますが比較的綺麗な状態です。ご購入をお考えの方はプロフィールをご一読ください。MARGARETHOWELLマーガレットハウエルMHLEDIT.FORLULUエディットフォールルL'AppartementアパルトモンDEUXIEMECLASSEドゥーズィエムクラスRonHermanロンハーマンagnesb.アニエスベーTOMORROWLANDトゥモローランドIENAイエナSpickandSpanスピックアンドスパンUNITEDARROWSユナイテッドアローズNOBLEノーブルPlageプラージュjournalstandardL'essageジャーナルスタンダードレサージュTシャツカットソークルーネックTシャツ白TシャツベーシックTシャツメッシュトップスチュニックワンピース
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