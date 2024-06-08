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70s sears ショールカラー　ストライプ柄ポロシャツ レディース
商品番号 N51196693421
商品名

70s sears ショールカラー　ストライプ柄ポロシャツ レディース
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ブランドシアーズ・カラー水色・素材ポリエステルサイズS肩幅42cm身幅46cm着丈71cm袖丈25cm※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。・フォロー割フォローして下さった方は10%OFF※必ずご購入前にコメントにてお知らせ下さい。・リピータ―割　リピーター様に限り20%OFF※過去にお取引したことがある方限定です。レディース専門スウェットトレーナーシャツ柄シャツ柄ニット3Dニットデザインニットコートトレンチステンカラーイージーパンツスラックススカート中心に少しデザインの変わった可愛い物を中心に取り揃えています。基本的にアメリカ古着、ヨーロッパ古着の60s.70s.80s.90s中心に幅広く揃えております。人気の韓国系レトロヴィンテージゆるだぼKPOP好きにおすすめです。
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