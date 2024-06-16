美品　アングリット　黒　オフショルトップス

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商品詳細
カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、夏定価9900円試着のみ未使用です。肩の部分が紐で調節できるので、普通に着ることもできますし、肩だしでも着れます。
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