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- 太鼓の達人 マイバチ 赤 未開封
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商品詳細
アクセサリー・パーツ...スティックレベル...上級者太鼓の達人のマイバチ未開封です！付属のグリップテープも付いてます！長期の保存により箱の損傷ホコリはありますが中身は全くありません！
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