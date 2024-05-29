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MANYWAY KNIT VEST SET SHIRT
商品番号 E75979968451
商品名

MANYWAY KNIT VEST SET SHIRT
ブランド名 アメリヴィンテージ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MANYWAYKNITVESTSETSHIRT透かし編みのベストがセットになったサテンシャツ。シャツはマットサテンを使用しているため、テカリ過ぎない程よい光沢感です。ベストは様々な着方が楽しめます。ボトムやシーンに合わせてコーディネートが組めるおすすめの一枚です。中のシャツのみ何度か着用。ベストはほとんど使っていないです。どちらも目立った汚れなどはございません。
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