MANYWAY KNIT VEST SET SHIRT

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MANYWAYKNITVESTSETSHIRT透かし編みのベストがセットになったサテンシャツ。シャツはマットサテンを使用しているため、テカリ過ぎない程よい光沢感です。ベストは様々な着方が楽しめます。ボトムやシーンに合わせてコーディネートが組めるおすすめの一枚です。中のシャツのみ何度か着用。ベストはほとんど使っていないです。どちらも目立った汚れなどはございません。