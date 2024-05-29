ラメフェザーキャミビスチェ

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ラメフェザーキャミビスチェ試着で1度着用した程度で新品です。黒が似合わなかった為出品致します。ZOZOTOWN予約商品…Design…・ボリュームたっぷりの箔入りフェザー・ラメフェザー切替スカートとセットアップ着用可・首周りがすっきりみえるハートカット・胸下切り替えでスタイルアップ・肩紐長さ後ろで調節◎・ヒップが隠れる丈感でカバーも…Styling…注目のフェザーはセットアップでも単品づかいでもセットアップでキャミワンピ見せもおすすめシンプルなタートルネックにレイヤードするだけで一気に凝ったコーデに。華やかさをいかしてデニムやスニーカー合わせでオフになじませるのも◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━透け感：ややあり裏地：あり厚さ：薄め伸縮性：なし光沢感：なし━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━季節感···秋