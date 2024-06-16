エストネーション-ESTNATION-ノースリーブブラウス　サイズS 黒

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【エストネーション-ESTNATION-ノースリーブブラウス】【アイテム情報】○サイズ:36(S)身幅：42cm総丈：49~56cm○色:ブラック○参考価格:26,400円○状態 :目立った汚れやほつれはございません高級感綺麗めブラウスシャツカットソー※古着である事のご理解をいただいた上で、ご購入頂けますと幸いです。※お手数お掛けしますが購入前にプロフの一読願い致します。