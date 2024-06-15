【訳あり】希少ヴィンテージ CHRISTIAN LACROIX ハートチョーカー

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【訳あり】希少ヴィンテージCHRISTIANLACROIXクリスチャンラクロアのハートペンダントトップチョーカーネックレスです。読んでください。よろしくお願いいたします。ーブランドの刻印があります。ーMadeinFranceー商品の上・裏・端に、傷・くすみ・変色・汚れがありますが使用上の問題はありません。ーパールに汚れ・ダメージがあります。ーヴィンテージアイテムなので、パーフェクトな状態ではございません。ー付属品：ー※自宅保管品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さいませ。どうぞよろしくお願い致します。※パソコンやスマートフォン等で表示される商品の画像は、実際の商品の色合いと異なって見えることがあります。色合いについての質問あるいは追加の商品画像をご希望される方は、遠慮なくご相談ください。※リサイクル資材を利用して発送させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。#ChristianLacroix#ラクロワ#ラクロア#クリスチャンラクロワ#クリスチャンラクロア#ヴィンテージネックレス#ヴィンテージチョーカー