ティファニー ペンダント セントクリストファー コイン K18YG/シルバー

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商品をご覧頂きありがとうございます。【アイテム】☆ブランド ティファニー Tiffany\u0026co☆カテゴリー ネックレス☆柄、特徴 SAINTCHRISTOPHER☆色 シルバー(色は写真の映りなどにより多少の違いはございます)☆サイズ チェーン：45cm トップサイズ：24.7mm（個人採寸の為、若干の誤差がございます）☆付属品 袋☆型番 ー☆シリアルNo.ー【購入先】大阪府許認可の卸業者から購入しました。【発送・梱包について】・お送りする際の梱包材、段ボールや紙袋は再利用のものを使用させていただきます。【その他注意】・中古品となりますので気になる箇所がありましたら写真を追加いたしますのでお気軽にコメントください。・丁寧に検品致しますが、見落としがある場合があります。中古品であることをご理解の上ご購入ください。・中古品特有のにおいがある場合がございます。神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ。#SUNNY’sShop出品商品一覧はこちら詳細について気になる箇所がございましたらお気軽にコメントください♪