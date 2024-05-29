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ナンタケットバスケット　ウィービングケーン　　2㎜　500g 新品　材料
商品番号 B24814251609
商品名

ナンタケットバスケット　ウィービングケーン　　2㎜　500g 新品　材料
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナンタケットバスケットのウィービングケーンです。dels社製すぐになくなってしまうため、500gにまとめてもらったものです。2mm500g✖️1束購入したばかりですので、日に焼けていません。綺麗なものですが、天然素材のため、細かい点が気になる方はご遠慮いただければと思います。お安く出品しておりますが、現在、円安のため、このお値段でお取引をお願いしたいと思っております。
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