ナンタケットバスケット ウィービングケーン 2㎜ 500g 新品 材料 ...

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商品詳細
ナンタケットバスケットのウィービングケーンです。dels社製すぐになくなってしまうため、500gにまとめてもらったものです。2mm500g✖️1束購入したばかりですので、日に焼けていません。綺麗なものですが、天然素材のため、細かい点が気になる方はご遠慮いただければと思います。お安く出品しておりますが、現在、円安のため、このお値段でお取引をお願いしたいと思っております。
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