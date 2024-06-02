キタムラ kitamura 2牛革ショルダーバッグ

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牛革ショルダーバッグ Ｑ-11 – バッグのキタムラK2公式サイト



キタムラK2(KitamuraK2) |2WAY牛革セミショルダーバッグ Z－101 ...

ご覧いただきありがとうございます♪今からの季節にも合うキャメル色です。サイズ確認用に、キタムラの長財布を入れてみました。立体的な肉盛り加工のKマークが施されたショルダーバッグ。シンプルなデザインで前面後面ポケットには小物などを収納可能。牛革開閉ファスナーサイズH21×W23.5×D7cm ショルダー長さ：109～127cm斜めがけ可能【内部】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2【外観】前面ファスナーポケット×1、背面マグネットポケット×1新品未使用品をお譲り頂きましたが、同じようなバッグを持っていたので、こちらは出品いたします。#スマホショルダー#KITAMURA#ポシェット素材···牛革(本革)