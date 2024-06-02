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キタムラ kitamura 2牛革ショルダーバッグ
商品番号 N58433457801
商品名

キタムラ kitamura 2牛革ショルダーバッグ
ブランド名 キタムラ
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪今からの季節にも合うキャメル色です。サイズ確認用に、キタムラの長財布を入れてみました。立体的な肉盛り加工のKマークが施されたショルダーバッグ。シンプルなデザインで前面後面ポケットには小物などを収納可能。牛革開閉ファスナーサイズH21×W23.5×D7cm　ショルダー長さ：109～127cm斜めがけ可能【内部】ファスナーポケット×1、オープンポケット×2【外観】前面ファスナーポケット×1、背面マグネットポケット×1新品未使用品をお譲り頂きましたが、同じようなバッグを持っていたので、こちらは出品いたします。#スマホショルダー#KITAMURA#ポシェット素材···牛革(本革)
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