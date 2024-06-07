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JOHNSTONS OF ELGIN カシミヤ スコットランド製チェックマフラー
商品番号 T23709678777
商品名

JOHNSTONS OF ELGIN カシミヤ スコットランド製チェックマフラー
ブランド名 ジョンストンズオブエルガン
特別価格 税込 5,194 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOHNSTONSOFELGIN、スコットランド製マフラーです。平置き実寸(cm)→全長140、幅30cm程度(多少の誤差はご容赦ください)素材:カシミヤ70、ウール30状態:毛羽感など風合い。大きなダメージなど見られません。素材...カシミヤ
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【Johnstons of Elgin】Made in Scotland 100% check cashmere scarf（ジョンストンズ オブ エルガン スコットランド製 チェック柄カシミヤフリンジ マフラー）1c | MASCOT/E powered by BASE

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JOHNSTONS OF ELGIN / ジョンストンズオブエルガン | スコットランド製 カシミヤ 100% 小判 タータンチェック フリンジ スカーフ マフラー |

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