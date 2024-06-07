Miu Miu サスペンダー付き パンツ

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商品詳細
miumiuサスペンダー付きパンツサスペンダーは取り外しと長さ調節が可能です。miumiuらしい淡い水色のデザインタグ付きの新品未使用品です。ナイロン58%ポリエステル42%48サイズウエスト82cm股上27cm股下83cm50サイズと52サイズもございますので、ご希望の方はコメントお願いいたします。PRADAミュウミュウMiuMiuプラダミウッチャシルエット···ストレートカラー···ブルー丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···ナイロン股上···レギュラー季節感···春、夏、秋
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