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Miu Miu サスペンダー付き パンツ
商品番号 K53993481238
商品名

Miu Miu サスペンダー付き パンツ
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

miumiuサスペンダー付きパンツサスペンダーは取り外しと長さ調節が可能です。miumiuらしい淡い水色のデザインタグ付きの新品未使用品です。ナイロン58%ポリエステル42%48サイズウエスト82cm股上27cm股下83cm50サイズと52サイズもございますので、ご希望の方はコメントお願いいたします。PRADAミュウミュウMiuMiuプラダミウッチャシルエット···ストレートカラー···ブルー丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···ナイロン股上···レギュラー季節感···春、夏、秋
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