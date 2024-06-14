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Dorothy Bauer　フランクリンミント社　シルバー　プレート
商品番号 I36091647270
商品名

Dorothy Bauer　フランクリンミント社　シルバー　プレート
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 9,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...銀容器については古いものなので経年劣化が見られます。写真立てのような木箱に入っており、なぜか、お皿が逆さまに入ってます…固定されていて、お皿が取り出せません。回せば大丈夫かもしれませんが、傷がついてはだめなので、このままのお渡しになります。また、写真立ての後ろの金具は、錆びてます。写真でご確認下さい。
http://narcologia.ru/goods/scissoring869496.html
http://narcologia.ru/goods/organization826162.html
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