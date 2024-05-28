良品✨ ステイトオブエスケープ ショルダーバッグ フェスティバル ミニ ネイビー

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ご覧いただきありがとうございます♡ステイトオブエスケープフェスティバルミニロンハーマンでも完売になったフェスティバルシリーズ。とても使いやすいコンパクトサイズにシミや汚れが付いても洗濯機で丸洗いできるので、普段使いにぴったりです♪毎日使う物だからこそ、お洒落で上質なお品を(*^^*)○ブランドSTATEOFESCAPE○アイテムFESTIVALMINIショルダーバッグクロスボディ斜めがけ肩掛けポシェットカメラバッグ○サイズタテ21cmヨコ24cmマチ9cmショルダー紐110-115cm平置き実寸。○状態使用感のあるお品ですが、使用上の欠陥等はないため、これからも長くご愛用いただけます。詳しい状態は写真をご確認ください。○付属品本体のみ○カラーネイビー グレー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。K229008921୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧他にもレディースアパレル商品多数出品しております♡°˖ #SUNの商品一覧はこちら！是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤️୨୧⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒୨୧