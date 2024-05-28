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Ｋ18 ダイヤモンド　ピンクサファイア　ハートペンダントトップ
商品番号 K42477600167
商品名

Ｋ18 ダイヤモンド　ピンクサファイア　ハートペンダントトップ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただき、ありがとうございます。9/6お値下げしました(^^)美品、ペンダントトップのみの出品になります。12年前ジュエルプラネットオンラインでの購入です。4〜5回は使用しました。店の保証書付きＫ18ピンクサファイア＆ダイヤモンドが使用されています。刻印あり総重量約1.4g縦2.3cm横1.2cm☆発送時、指輪用の画像とは別箱を使用します。　大事に自宅保管していましたが、神経質な方、完璧を求められる方は、ご購入をお控えください。返品もご容赦ください。★ATM及びコンビニ後支払いの方はプロフィールをご覧ください。
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