Ｋ18 ダイヤモンド　ピンクサファイア　ハートペンダントトップ

商品をご覧いただき、ありがとうございます。9/6お値下げしました(^^)美品、ペンダントトップのみの出品になります。12年前ジュエルプラネットオンラインでの購入です。4〜5回は使用しました。店の保証書付きＫ18ピンクサファイア＆ダイヤモンドが使用されています。刻印あり総重量約1.4g縦2.3cm横1.2cm☆発送時、指輪用の画像とは別箱を使用します。 大事に自宅保管していましたが、神経質な方、完璧を求められる方は、ご購入をお控えください。返品もご容赦ください。★ATM及びコンビニ後支払いの方はプロフィールをご覧ください。



ピンクサファイア ピンクトルマリン ハートネックレス 40cm 10金 ...



K18 WG ダイヤモンドピンクサファイア ハートモチーフペンダントトップ



K18 WG ダイヤモンドピンクサファイア ハートモチーフペンダントトップ



K18 WG ダイヤモンドピンクサファイア ハートモチーフペンダントトップ



ハート形 ピンクサファイアネックレスk18 smcint.com



K18 WG ピンクサファイア グラデーション ハート ネックレス ...



Amazon | [真珠の杜] ダイヤモンド ピンクサファイア K18イエロー ...



ピンクサファイア ピンクトルマリン ハートネックレス 40cm 10金 ピンクゴールド ダイヤモンド オープンハート リボンペンダント 9月 10月 誕生石 ピンクサファイヤ レディース 女性【北海道・沖縄・離島以外 送料無料】Ma404-0005



ピンクサファイア ピンクトルマリン ハートネックレス 40cm 10金 ピンクゴールド ダイヤモンド オープンハート リボンペンダント 9月 10月 誕生石 ピンクサファイヤ レディース 女性【北海道・沖縄・離島以外 送料無料】Ma404-0005



ヨンドシー 4°C K18 ピンクサファイア ダイヤモンド ハート ネックレス ...



ピンクサファイア K18ピアス(クレサンベール/蝶モチーフ/ハート ...



jewel planet 公式サイト / K18 ハートシェイプピンクサファイア 0.25 ...



K18PGピンクサファイア/ダイヤモンドネックレス | ポンテヴェキオ公式 ...



4℃ - ヨンドシー 4°C K18 ピンクサファイア ダイヤモンド ハート ...



Amazon | [アトラス] トカゲ ネックレス トップ ピンクサファイア ...