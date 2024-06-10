PICONE　ピッコーネ　トップス　プルオーバー　フリル袖

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ピッコーネのトップスカーディガンのように見えますが、かぶるタイプのプルオーバーです。フリル袖と腰回りのヒラヒラ下感じが気に入り購入しました。写真は赤っぽく写っていますが、実際はホワイト×オレンジのボーダーです。サイズ:40身幅:約47cm、着丈:約55cm目立つ傷や汚れなくまだ十分に着ていただける状態です。