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トップス　シャツ　5分丈　ドット　黒　白　おしゃれ　かわいい　春夏秋　レディース
商品番号 Y50569784585
商品名

トップス　シャツ　5分丈　ドット　黒　白　おしゃれ　かわいい　春夏秋　レディース
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,655 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ナツケイSHOP管理番号E-13○サイズ:M肩幅　　40cm着丈　　53cm身幅　　45cm袖丈　　32cm※若干の誤差がある場合がございますがご了承ください。○カラー:黒　白※色の映りの具合などで多少の違いがある場合がございますがご了承ください。○商品説明:中古品のため胸元に軽度ほつれありますのでそれでもよろしい方はご検討よろしくお願い致します。※中古品いうことをご理解いただけた上でご購入お願い致します。落札後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でご購入よろしくお願い致します。保管上のまたは梱包でのシワや匂いはご容赦ください。確認は人間が行なっているためため、汚れ等の見落としはご容赦くださいませ。また、特に状態に敏感な方や神経質な方のご入札はお控えください。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止めには個人差がございます。【不明点な点がありましたらお気楽に、ご質問ください】発送は宅配ビニール袋の身で発送致します。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏、秋
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