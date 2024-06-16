美品　エリザ　フラワーモチーフプルオーバー カットソー

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ELISAフラワーモチーフプルオーバー春のレイヤードスタイルにヘビロテしそうな半そでニットプルオーバー。 フロントにパンチングしたフラワーモチーフをたっぷりとデザインして、可愛らしさただよう1着に。ワントーンにまとめることで甘すぎず着こなせます。定価¥36,300写真2.3.4は色違いです。◇カラー黒 ブラック◇サイズ2平置き肩幅34バスト43着丈52◇あくまで使用品、自宅保管ですのでご了承ください。◇発送時できるだけ小さく畳みますので、畳みじわが付く可能性がありますのでご了承下さい。フレームワークジャーナルスタンダードアーバンリサーチスピック＆スパンANAYI23区自由区untitledトゥモローランドアマカボルジィエムズグレイシースナイデルフレイアイディーtobechicギャラリービスコンティEPOCATOCCAVINCEセオリーセオリーリュクスFOXEYReneシビラホコモモラヴィヴィアンタムアダムエロペダイアンフォンファステンバーグピンキー＆ダイアンハロッズ